Deuda de sector salud suma ya 900 millones de pesos en el Estado

La Secretaría de Salud (SS) de Baja California tiene una deuda que rebasa los 900 millones de pesos, aproximadamente, provocando afectaciones en los servicios del IMSS, Issstecali, Hospital General de Tijuana (HGT), entre otras instituciones públicas.

El titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, detalló que de este monto, cerca de 200 millones de pesos los debe a proveeduría y más de 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.

Mencionó que el escenario económico de la SS se complicó más porque el Gobierno Federal les recortó mil millones de pesos.

Respecto a los medicamentos e insumos, Pérez Rico informó que el desabasto es del 40% en las unidades de primer nivel y 32% en los hospitales del Estado.

El Hospital General de Tijuana (HGT) es uno de los más afectados, pues carece de anestésicos, sondas, entre otros insumos.

Y sobre los tratamientos para las personas con cáncer dijo que vigilarán que lo reciban en las instituciones públicas en donde se atienden y no en otras.

“La Secretaría de Salud no puede tratar a pacientes de otras instituciones, especialmente que si tienen seguridad social. No se vale que los pacientes de otras instituciones estén acudiendo a la institución que más recursos carece para su atención y dejando a fuera a los que no tienen seguridad social”, afirmó.

Por ello, se tiene el reto de alcanzar el 50% de abasto antes de terminar el año y en marzo del 2020 llegar al 90%.

Por otra parte, el titular de la SS comentó que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro Popular, se creó para mantener la transparencia de las finanzas.

“Lo único que viene a hacer es a transparentar y ampliar la cobertura de salud para los que no tienen seguridad social. El Insabi yo lo veo como un organismo transparente, necesario que se tiene que dar en los Estados para que las decisiones de salud se tomen en la Secretaría de Salud y no en otros organismos”, expresó.