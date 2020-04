Determinará el Estado cuándo finaliza Sana Distancia en BC: Bonilla

Tijuana, BC.- El Gobierno de Baja California será el que determine hasta que fecha la que la población deberá permanecer en su hogar con el propósito de controlar la pandemia del coronavirus (Covid-19) en la región, sostuvo el ejecutivo estatal Jaime Bonilla Valdez.

“Para que se extienda un periodo debe de haber las bases, la información al día, no una información retrasada, cuando a mí me dicen que en Baja California se debe de extender, porque esa es la información que ellos están interpretando, pero no es la real, al día, entonces es donde dudo”, manifestó el Gobernador.

La semana pasada autoridades federales estipularon que la Jornada Nacional de Sana Distancia concluirá el 17 de mayo en la mayor parte del País, mientras que en los estados con más casos, incluido Baja California, será hasta el 30 de mayo.

“Al final del día la decisión va a ser del Gobierno del Estado, el Gobernador realmente tiene que hacer una verdadera conciencia de cuál es la situación, sin peligrar la vida de los demás, muchas veces es más malo el remedio que la enfermedad y no queremos que nos pase eso aquí”, afirmó.

El Mandatario refirió que en California, el estado con el que compara Baja California, no cerraron las empresas de manufactura, solo los comercios.

“El hecho de que se eche a volar toda la maquinaria económica, no quiere decir que la gente no va a seguir infectándose. El Covid-19 va a estar para siempre”, declaró

Bonilla Valdez comentó que es importante que la Federación mantenga cifras actualizadas y reales sobre las afectaciones de la contingencia en la salud, pues dependiendo de ellas se harán ajustes para regresar a las actividades cotidianas.

IMSS

El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, afirmó que el IMSS tiene la capacidad médica e infraestructura para atender los enfermos de Covid-19.

“Ahorita esa no es la intención en forma inicial. Queremos ver qué es lo que está pasando en los procesos. Si alguien tiene una enfermedad respiratoria y requiere apoyo urgente, específicamente respiratorio agudo, puede ir a cualquier hospital privado o público y se le tiene que atender, esa es la Ley”, declaró.

A pacientes, junto con sus familiares, se les ha visto permanecer afuera de la Clínica 1 y 20 del IMSS exigiendo.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, actualmente el IMSS atiende a 266 pacientes confirmados con coronavirus y 464 sospechosos.

Entre las Clínicas 1 y 20 existen 64 camas disponibles para enfermos de Covid-19, y 12 respiradores.

Pérez Rico dijo que inspeccionará el funcionamiento de las unidades y que también le extenderá la invitación para que las pruebas de coronavirus que realiza el IMSS sean enviadas a los laboratorios de UABC, Cicese o laboratorio estatal, para evitar atrasos en los resultados.

“A mí como médico tratante es muy importante saber si este paciente es negativo o positivo y al esperar días enteros para tener esta respuesta no estamos siendo muy oportunos”, reconoció.

Aseguró que con la red de laboratorios en la entidad en doce horas podrán tener resultados de las pruebas de Covid-19.

Hasta ayer, se registraban 676 personas que esperaban el resultado de la prueba, de esas 268 viven en Tijuana, 324 en Mexicali, 31 en Ensenada, 40 en Tecate y 13 en Rosarito.

Última advertencia

“Baja California es uno de los estados que más está siendo golpeado en el País por el Covid-19. El vivir tan cerca de una frontera en uno de los estados (California) con mayor dispersión comunitaria de la Unión Norteamericana nos ha permitido a nosotros tener ahorita una dispersión comunitaria significativa”, dijo el secretario de Salud.

Baja California pasó de tener a 652 personas infectadas por coronavirus a 725 en un solo día; Tijuana es una de las ciudades más afectadas a nivel estatal por la pandemia al registrar de ese total a 439 enfermos por dicha enfermedad.

Le sigue Mexicali con 246, Tecate con 19, Rosarito con 10, Ensenada con 9 y San Quintín con 2.

También aumentaron las muertes por Covid-19 a 83, de ellas 51 sucedieron en Tijuana, 26 en Mexicali, 3 en Tecate, y una en Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Exhortó a la población a permanecer en el hogar, reforzar las medidas higiénicas y en caso de salir, evitar los espacios aglomerados.