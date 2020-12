Destituyen al encargado de despacho de Bomberos de Tijuana

TIJUANA, B.C.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana informó la destitución del encargado de despacho de la Dirección de Bomberos, Néstor Alarcón Morales, ya que las acciones emprendidas en contra de la corporación no representan a este Gobierno, informó el presidente municipal, Arturo González Cruz.

El primer edil lamentó el actuar de Alarcón Morales y reprobó contundentemente la emisión de un oficio donde se indica a la corporación no hacer declaraciones que dañen la reputación de la honorable dependencia, el cual, se rechaza, de manera absoluta, al no representar el trabajo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana.

González Cruz enfatizó que en este Gobierno Municipal, no se permitirán este tipo de atribuciones que solo manchan el buen nombre de la institución y del mismo Ayuntamiento, con acciones que anteponen los intereses personales a los de la ciudadanía.

El ejecutivo local informó que se están revisando perfiles para nombrar al nuevo titular del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tijuana, por lo que en breve se dará a conocer a la persona designada en el cargo.

"El XXIII Ayuntamiento de Tijuana no tolerará este tipo de acciones que no empatan con la ideología que desde el inicio de la administración fueron marcadas por el presidente municipal, ni responde a los ejes rectores que rigen a este gobierno ni a los de la Cuarta Transformación, de consolidar la premisa de no robar, no mentir, no traicionar", destacó en un comunicado.

El martes 8 de diciembre en cada estación de bomberos se recibieron oficios en los que se les prohibía a los elementos compartir información sobre su trabajo en específico en redes sociales.

Los documentos contenían la firma de Néstor Alarcón Morales, quien les señalaba que era una indicación que de no acatarla podrían surgir severas sanciones.