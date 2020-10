Destaca Rector de la UNAM cobertura universitaria en BC

Tijuana, BC.- Durante el primer día de actividades de la quinta edición de Tijuana Innovadora, “Tijuana es el Futuro”, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue comentó que, aunque en México hay grandes desigualdades entre sus regiones, durante los últimos años se han hecho esfuerzos reales por incrementar la cobertura de la matrícula.

“A nivel nacional el 39% de estudiantes que egresan de bachillerato pueden ingresar a educación superior, destacando que en Baja California la capacidad de atender a jóvenes en edad universitaria aumentó de 19% en 2001 a 40% en 2018”, manifestó.

No obstante, reconoció que la pandemia ocasionada por el Covid-19 provocó no solo que ese esfuerzo se viera entorpecido, sino que incluso se prevé que las diferencias se incrementar gracias a que un importante sector en edad escolar no cuenta con acceso a la educación digital.

Para el rector, el futuro de la educación no será presencial de la manera tradicional, ni tampoco a distancia, sino que se deberá recurrir a la creación de modelos de aprendizaje híbridos, mezclando la enseñanza en aulas físicas con la impartida de forma virtual, lo que a su vez permitirá incrementar la matrícula.

“A mayor nivel educativo, las personas cuentan con una mayor capacidad de desarrollo social y tenemos la posibilidad de una mejor sociedad, de tolerar diferencias, diversidades y entendernos mejor, llevándonos a una mayor seguridad nacional y la posibilidad de vivir de forma más sustentable en un México más equitativo y justo que nos permita desarrollarnos adecuadamente” expresó.