Destaca Bonilla que su gobierno escuchó a la gente

Tijuana BC.- “Yo me voy con mucha satisfacción”, declaró el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la última Jornada de la Paz que encabezó en Tijuana en donde entregaron computadoras.

En esta ocasión se realizó en el Centro Deportivo Ampliación Guaycura de la colonia Nueva Esperanza.

En donde estuvo acompañado de las alcaldesas de Tijuana y Playas de Rosarito, Montserrat Caballero Ramírez y Araceli Brown, así como los presidentes de Tecate y Ensenada, Edgar Darío Benítez y Armando Ayala Robles.

En este evento entregaron computadoras a jóvenes estudiantes para que sigan sus estudios, además concedieron un total de 83 constancias de posesión a familias de la colonia Nueva Aurora sin costo.

Consideró que las jornadas que realizó durante su gobierno han ayudado a reconstruir el tejido social de la entidad.

Expuso.

Otro logró de su gobierno fue la entrega de 13 mil 667 en dos años, cuando las últimas dos administraciones estatales entregaron 3 mil.

Así como el trabajo que hicieron contra la pandemia del coronavirus, aplicando hasta 236 mil vacunas en un solo día, a la fecha van más de 2 millones de biológicos.

“Eso significa la posibilidad de salvar la vida de esas personas. El presidente me dijo ahí te van un millón 300 mil vacunas ¿Las puedes poner en 20 días? Le dije que sí y las pusimos en 7 días”, indicó.

Aseguró que uno de sus logros más importantes fue el brindar desayunos calientes gratuitos en las escuelas y centros comunitarios.

“Y así muchos cambios en el gobierno, pero el más simbólico, el más importante es estrechar la mano hacia el ciudadano, eso es lo que va vale”, expresó.

Recordó que en el pasado la ciudadanía acudía a las instalaciones de gobierno buscando al gobernador en turno para ver si los atendía y podía ayudar, pero no les abrían las puertas, sin embargo, durante su gestión aseguró atendió a todas las personas que lo iban a buscar.

El pueblo a mi no, no me debe nada, yo me debo al pueblo, palabras de Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si ustedes son los jefes y nosotros somos sus empleados ¿Por qué no vamos hacer lo que ustedes quieren?”