Desde niña supo que quería ser enfermera

TIJUANA, BC.- En el Día del Trabajador de la Secretaría de Salud, que se celebra hoy, la enfermera Lidia González Maldonado compartió su testimonio tras 40 años de experiencia profesional en la Secretaría de Salud del Estado, de los cuales 28 ha laborado en el Hospital General de Tijuana a beneficio de la población más vulnerable.

Lidia González, originaria del pueblo de Villa Hidalgo, Nayarit, relató que la decisión de estudiar enfermería nació desde su niñez, al observar a su mamá siendo una partera empírica.

“Mi mamá me decía que estudiara docencia como el resto de mis hermanos, pero desde que tengo uso de razón he visto jeringas, heridas, curaciones…y es lo que me gusta”, expresó.