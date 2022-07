Desde hace siete años espera ser operado en el IMSS

Tijuana BC.- Desde hace siete años el señor Andrés Reyes González, de 75 de edad, espera una cirugía de prótesis de cadera izquierda en la Clínica Uno del IMSS de Tijuana, lo cual presuntamente no se ha realizado por falta del aparato.

La señora Luz María Ávila Martínez, de 72 años y esposa del paciente, denunció que él iba a ser intervenido el 15 de este mes, sin embargo, fue reprogramado para diciembre de este año.

Nos dicen que no hay prótesis, que se acabaron un día antes. Nos dicen que no hay presupuesto. Estoy enojada, porque es una persona adulta que ya no está en condiciones de estar dando vueltas, siendo que él cumplió con todos los requisitos”