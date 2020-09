Descubren en DIF cuarto para aplicar castigo sicológico

TIJUANA, BC.- La secretaría de Honestidad y Función Pública descubrió una habitación en la que niños eran sujetos a castigo sicológico en el albergue del DIF en Tijuana.

La titular de la dependencia, Vicenta Espinoza, detalló que dicha habitación fue detectada durante uno de los recorridos en las instalaciones.

El cuarto, explicó, era utilizado por la administración anterior del albergue para presuntamente corregir a los menores que cometían alguna indisciplina.

“Se encontró justamente una habitación que le decían ‘Cuarto de meditación’”, manifestó.

La habitación, detalló, no tenía luz, era pequeña y no había espacio para sentarse o acostarse, por lo que los menores estaban obligados a quedarse de pie, a oscuras, por un tiempo indeterminado.

“Nos invitan para revisar, una visita ocular; al revisar las condiciones en las que ellos recibieron, al ver los cuartos, al darnos cuenta de que no hay luz, de que no tiene absolutamente nada, no puede una persona estar acostada, sentada, tiene que estar parado”, lamentó.

Obligar a un niño a pasar por dicho castigo podría considerarse una tortura, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para determinar a los responsables de dicha actividad.

Vicenta Espinoza estimó que podría considerar tortura.“A los niños les decían que era para reflexión, que ahí iban a llevarlos cada vez que se portaran mal, básicamente eran amenazas para poderlos llevarlos a un lugar castigados”