Desconocen proceso para inscribirse en padrón de Salud

TIJUANA, B.C.- Al igual que gran parte de la población, los adultos mayores desconocen el proceso para ser vacunados contra el Covid-19, por lo que temen quedar fuera de las jornadas que realizará la Secretaría de Salud de Baja California.

Al señor Jesús también le preocupa que el trámite a través de internet, porque desconoce su uso y los lugares en dónde puede recibir la información de manera presencial.

Sí me gustaría recibir la vacuna, estaría bien, pero no sé cómo sea el trámite ni estoy bien informado. No sé a dónde puedo acudir”, expresó.

Jesús es trabajador de la construcción y carece de seguridad social, y cuando se enferma debe pagar un particular, para lo cual actualmente carece de recursos, ya que la pandemia del coronavirus también redujo el trabajo.

“Por la epidemia sí bajó. Los patrones tienen miedo de tener a la gente en los trabajos, por eso somos pocos y eso sí nos perjudicó”, dijo el señor.

Por su parte, la señora María, quien labora en una fábrica, se dijo sorprendida del trámite para ser inmunizada contra el Covid-19 porque entre su círculo familiar no utilizan internet.

Le preocupa que la vacunación sea un requisito para poder acceder a un empleo, debido a que esto afectaría su economía y al mismo tiempo a su salud.

En espera

En tanto, el señor Eusebio, bolero en la Zona Centro, comentó que aunque goza de buena salud desea ser vacunado contra el coronavirus, pero deberá esperar a las dosis estén disponibles en el Centro de Salud de la zona antes mencionada.

“No nos han dicho nada, pero si es obligatorio pues sí voy a vacunarme y sobre todo si es seguro, porque ahorita no me he enfermado porque me he cuidado y con la vacuna no se sabe”, expresó.