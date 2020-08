Desconocen ciudadanos que viven en colonias que son ‘foco rojo’ Covid

Tijuana, BC.-Residentes de las colonias con más casos activos de Covid-19 en Tijuana desconocen la problemática, reveló un sondeo realizado por FRONTERA.

El martes el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que Soler, Zona Río, Camino Verde, Baja Maq El Águila, Villafontana y Mariano Matamoros Norte son las colonias con más pacientes que iniciaron síntomas en los últimos catorce días y pueden contagiar la enfermedad.

“No, la verdad yo no sabría decirle”, “No’mbre, no tenía idea”, “La verdad no sabía eso”, “No, yo no sabía, pero ahora que ya sé voy a usar más mi cubrebocas”, fueron algunas de las respuestas de los ciudadanos.

“Tuve Covid-19 pero asintomático, salía mucho, no creía que fuera verdad; no me cuidé, la verdad, y pues mi papá me llevó a hacerme la prueba para ver y salí positivo”, contó Ricardo de la colonia Camino Verde.

“Me aislaron, no miré a mi familia, me dejaban la comida afuera de mi cuarto y yo la agarraba, fue muy duro, ojalá y la gente no tuviéramos que esperar a que nos pase para creer”, agregó.

Durante un recorrido por las calles de las colonias mencionadas se observó a residentes sin portar cubrebocas.

Algunos ciudadanos dijeron conocer al menos a una persona contagiada por Covid19.

“Tuve a mi hijo enfermo de eso, nadie sabía qué tenía y él nos cuidaba más a nosotros hasta que le dijimos que se fuera al seguro y pues ahí no lo atendieron, se fue a uno particular y pues lo aislaron, ya ahorita gracias a Dios está bien, pero casi no se salva”, relató Alejandro, vecino de Camino Verde.

Lucy, de colonia El Águila, compartió que una conocida se contagió y desafortunadamente no logró vencer la enfermedad.

“Yo trabajaba en el aeropuerto y lastimosamente la esposa de mi jefe falleció de Covid, y mejor me salí porque mi mamá tiene diabetes y no quiero infectarme y hacerle daño a ella”, dijo Alejandro de la colonia Águila.

Esta semana el Gobierno del Estado arrancó la campaña #PorTodosEnBC para convocar a la ciudadanía a aplicar las medidas sanitarias.