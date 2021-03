Descarta Secretario que estén vacunando en Tecate a adultos mayores de Tijuana

Tijuana, BC.- Los adultos mayores que residen en Tijuana no están siendo vacunados contra el Covid-19 en Tecate, afirmó el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico durante la conferencia mañanera de este lunes.

“Los de Tijuana, Ensenada, Mexicali, no vayan a vacunarse a Tecate, el día de ayer existió una confusión de que se convocó a una colonia que colinda entre Tijuana y Tecate y se percibió que se estaba vacunando a la gente de Tijuana, eso no es correcto, vamos a vacunar y cerrar Tecate”, manifestó.

“No se arriesguen a ir a Tecate y que los tengamos que regresar porque no son de esas comunidades, no vamos a estar vacunando a personas que no sean de esa comunidad”, agregó.