Descarta Gobernadora regrese uso de mascarilla

Tijuana BC.- La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que no se contempla el regreso de la obligatoriedad del uso de cubrebocas.

Tras al rebrote de casos de Covid-19 a nivel nacional, no hay posibilidad mayor de que en Baja California se experimente una situación parecida, debido a que la tendencia de contagios en la entidad sigue a la baja, señaló.

Sin rebrotes

Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que ningún rebrote reportado hasta ahora debe tomarse con preocupación, puesto que es parte de la transición del Covid de una pandemia a una condición endémica.

Evidentemente seguirán habiendo contagios, sin embargo la vacuna nos ayuda a que el Covid ya no sea aquella enfermedad tan dura de tratar y que arrebataba vidas de muchísimas personas”

Declaró.

El Secretario de Salud añadió que las recomendaciones sanitarias no se han eliminado, dado que la pandemia aún no termina por completo, no obstante detalló que no han ocurrido decesos relacionados con el virus en las últimas dos semanas.