Deportistas muestran técnicas para salvar la vida

Tijuana, BC.- Todos los días mujeres en el mundo son atacadas sexual o físicamente, la cifra va en aumento, hoy en día no importa el sexo, el tamaño o la edad, tanto hombres como mujeres, están expuestos a sufrir algún tipo de abuso o ataque, le puede pasar a cualquiera y por eso es importante saber defenderse.

Jharely Reyes, mejor conocida como “Jharely La Bestia Reyes”, y Juan Ramírez conocido como “Juan YingYang Ramírez” son peleadores profesionales de Artes Marciales Mixtas, dos jóvenes deportistas, que al verse preocupados por el bienestar de los demás compartieron algunas técnicas esenciales que pueden ayudar a salvar vidas en caso de sufrir algún tipo de ataque, ya sea en la calle o dentro de tu hogar.

Estas son las técnicas explicadas por los peleadores:

1.- “Golpe en la zona blanda”, consiste en que si el atacante llega a tener el control de la cabeza, cuando esté jalando se debe ganar el control por el medio, jalar la cabeza y con la rodilla dar un golpe en los bajos, esa zona es un área de ventaja para las mujeres, cuando se da el golpe el agresor se va a agachar por el dolor y es el momento de escapar.

2.- “Triángulo anti abuso”, En caso de que se esté en posición de desventaja y el atacante quiere despojar de la ropa para cometer el abuso, se debe utilizar eso de ventaja para defenderse, cuando baje el brazo, se debe empujar y al mismo tiempo atrae, en ese momento atrapar la cabeza con las piernas, en un tipo de llave llamada “Triángulo” con la que puede dormirse y aprovechar el momento para escapar.

3.- “Palanca anti ahorcamiento”, En caso de que sea imposible correr libremente, por estar contra una pared, reja o algo en donde el atacante tiene mayor fuerza y control para ahorcar, al momento del ataque, con la mano contraria pegarle hacia afuera muy fuerte, con la misma fuerza el agresor atacará, pero no se le debe soltar la mano, se puede agarrar el brazo, hacer una palanca para causar dolor y abrir el espacio para escapar.

Jharely Reyes compartió que hace unos años, un hombre en su escuela intentó abusar de ella, pero gracias a su entrenamiento pudo salir ilesa del peligro.

“Hace unos años en mi escuela un hombre quiso abusar de mí, bueno atacarme, gracias a Dios no pasó a mayores, yo reaccioné, supe qué hacer y la escuela me apoyó porque supo que yo no lo hice por pelear, yo solo me defendí y es por ello que veo la importancia de que los jóvenes, niños, todos sepan defenderse, hay muchos casos de gente que desaparece y es muy feo, ojalá y eso ayude aunque sea a una persona, pero que ayude”, explicó.

Juan Ramírez dijo sentirse feliz, pues con esta demostración pueden ayudar a muchas personas y aprovechó para agradecer a quienes lo han apoyado en todo.

“Estoy muy feliz de poder ayudar, no soy mucho de cámaras pero al platicarme la propuesta me di cuenta de que con eso, aunque sea a una persona de las que vean o lean la nota podemos ayudarlo o ayudarla y salvarlo de algún peligro, yo creo que eso me hace muy feliz y se cumple el objetivo de estar aquí”, expresó.

Jharely “La Bestia” Reyes, tiene una gran oportunidad, pues clasificó al mundial de Artes Marciales, con sede en Nur Sultan, Kazajstán y está en busca de patrocinadores para poder cubrir los gastos que requiere.

