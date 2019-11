Denuncias a ex funcionarios municipales no descartan a Gastélum, señala el Alcalde

Arturo González Cruz no descartó que el ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se encuentre entre los ex funcionarios que serán denunciados por la actual administración municipal.

El Primer Edil expuso que actualmente se encuentran integrando carpetas de investigación sobre las irregularidades encontradas en los documentos entregaron por la pasada administración, cuyos documentos se están entregando a la Sindicatura Procuradora para que en un futuro cercano se presenten las denuncias penales.

“Pronto habrá anuncios al respecto sobre la actuación de los funcionarios anteriores”, declaró.

Revisan tema de la rampa

En otro tema, González Cruz reveló que ayer sostuvo una reunión con los padres de familia de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas por el tema de la rampa.

“Llegamos al acuerdo que tanto el empresario como la escuela y funcionarios municipales se van a reunir en la rampa para ver qué alternativas hay”, expresó.

Aseguró que la postura de la actual administración es salvaguardar la integridad del centro escolar Agua Caliente.

“Yo creo que sí hay disposición de ambas partes, aunque vemos que quien construyó el edificio está un poco más renuente, pero va a tener que ceder, porque las expectativas es que se logre algo que cuide a los estudiantes”, agregó.

Desde que inició la construcción de un edificio vertical para vivienda, los padres de familia se manifestaron en contra de esta situación y en repetidas ocasiones han hecho saber su inconformidad.

Sin embargo, el Primer Edil señaló que la obra cuenta con los permisos otorgados por la pasada administración municipal por lo que el edificio está concluido.