Denuncian que Policía sigue cometiendo abusos contra migrantes

Tijuana, BC.- En el municipio siguen registrándose abusos en contra de migrantes por parte de la Policía Municipal, denunció la Alianza Migrante de Tijuana.

El coordinador de la alianza, José María García Lara, informó que cuando los albergues denuncian estos abusos, los uniformados se calman por unos meses, pero después los vuelven a cometer.

Dijo que diariamente recibe entre 5 y 7 quejas por parte de migrantes sobre algún arresto arbitrario e inclusive que hasta las quitan su cartera y pertenencias.

“Los abusos no han parado, pero decirlo también que son algunos policías los que desafortunadamente no hacen bien el trabajo y no han entendido que la comunidad migrante debe de ser respeta”, declaró.

Aseguró qué existen más abusos cuando circulan los uniformados en las unidades tipo “van”, ya que de forma injustificada los suben y son presentados ante el juez municipal, quien no los escucha y terminan 36 horas en la Estancia Municipal de Infractores (EMI).

“Desafortunadamente cuando llegan con los jueces calificadores hay algunos que siguen con esas viejas prácticas de no atender, de no escuchar las denuncias de las personas que son detenidas arbitrariamente por algún oficial”, manifestó.

Dijo que no está en contra de qué sean revisados por las autoridades cuando están en la calle, pero si cuentan con su documentación y no cometieron algún delito, no hay razón para ser arrestados.

Revisarán estos temas con la SSPC

Por su parte, el director de Atención al Migrante, José Luis Pérez Canchola, aseguró que ante estas denuncias de abusos sostendrá una reunión con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para revisar estos temas.

Aunque señaló que ellos saben que esto no se debe de hacer, pero debe de algún mal elemento.

Recordó que la Policía Municipal no puede solicitar documentos de identidad al ser una facultad del Instituto Nacional de Migración (INM).

Consideró que muchos no quieren denunciar por temor y aquellos que lo hacen no tienen información suficiente, como el número de patrulla, colonia y día.

De lo contrario puede resultar difícil darle seguimiento a estos casos.

Ante la Dirección solamente han recibido 5 quejas en los últimos meses sobre abuso policiaco, pero no duda que sean mucho más el número real.