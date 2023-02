Denuncian a médico de clínica estética

Tijuana, BC.- Fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el médico Joaquín, presunto responsable del Hospital Arcángeles, por los familiares de la paciente Ana Laura, quienes lo acusaron de negligencia y provocar la muerte de la mujer después de una cirugía de liposucción.

Paola Mosqueira, sobrina de la víctima, explicó que su tía había ingresado al quirófano el jueves 2 de febrero y el viernes 3 murió en la mañana.

Aseguró que previo a la intervención, Ana Laura, de 37 años, comprobó que gozaba de salud mediante exámenes médicos.

“Al entrar a la operación nos indican que la tuvieron que inducir a un coma, porque estaba en riesgo de caer a un coma diabético, lo cual nos extraña porque ella no tenía diabetes, era una mujer sana, no tenía diabetes, jamás en su vida había tenido un padecimiento crónico”, manifestó Mosqueira.

Foto: Sergio Ortiz

Desconectan a Ana Laura sin autorización

Relató que horas después el doctor les notificó que había desconectado a Ana Laura del respirador sin pedir la autorización de los familiares.

“Le toca la espalda a mi abuelita y nos dice, ya la desconectamos, no hay nada más que podamos hacer. (Pero) no nos dijo que había caído en un paro, no nos había avisado que se había complicado la situación”, expresó Paola Mosqueira.

Ahora, acusan de negligencia al doctor Joaquín, ya que no les han entregado el dictamen médico de la muerte de Ana Laura ni tampoco se ha presentado a declarar, por lo que teme que el caso de Ana Laura sea uno más que quede sin esclarecer.

Es una mujer que dejó un hijo, dejó una familia. Este año se iba a casar y por eso ella se hizo la liposucción porque quería verse muy bonita para su boda. Dejó un niño de 16 años, una madre desconsolada y toda una familia con dudas”, sentenció Paola Mosqueira.

Ya se había operado hace 13 años

Recordó que hace 13 años su tía se había operado para aumentarse el busto sin que tuviera ninguna complicación.

Según la Coepris, el Hospital Arcángeles, ubicado en la avenida Guadalajara, está clausurado, pero no informó los motivos.

Se consultó la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva A.C., en la cual se comprobó que el médico Joaquín no forma parte de este organismo.