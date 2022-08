Denuncia chofer abandono de empresa tras chocar en libramiento

Tijuana, B.C.- El chofer que impactó el pasado 15 de junio contra dos unidades de transporte público fue amenazado por la empresa transportista que lo contrató para mentir en sus declaraciones, señaló el abogado del involucrado.

Giovanni Ríos Barrios, de tan solo 19 años, manejaba una unidad de carga pesada con licencia estatal cuando se quedó sin frenos y ocasionó un accidente que dejó seis lesionados en el libramiento Rosas Magallón.

“Prácticamente me quedé sin frenos y tanto la empresa como la aseguradora no quisieron responder al instante y hasta la fecha no responden y no se hacen responsables de nada”, explicó el chofer.

Amenazas de parte de la empresa

Ríos Barrios añadió que Transportes Alonso, lugar donde trabajó cerca de dos meses, lo dejó solo tras el accidente, por lo que tuvo que afrontar un proceso de prisión preventiva después de suscitado el siniestro.

Martín Cruz Flores, abogado de Giovanni, mencionó que el involucrado fue aprisionado por daños en propiedad ajena, delito por el cual aún se encuentra en un proceso judicializado que próximamente tendrá un juicio que podría terminar perdiendo.

Hemos investigado, estipulamos un aproximado de dos millones y medio, esta cantidad es tan alta por la complejidad de las unidades de transporte público, son modelos caros, pero al mismo tiempo hablamos de reparaciones vehiculares”, dijo.

Cruz Flores apuntó que buscarán demandar a la empresa Transportes Alonso por alejarse del asunto e incluso amenazar a la familia del conductor alegando que si no se hacían responsables declararían que se encontraba drogado al momento del choque.

“Es importante mencionar que estamos llegando al momento en el que se va a empezar a requerir el dinero, por eso lo hacemos público porque el joven no lo puede resolver por sus propios medios”, indicó.