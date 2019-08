Demandan que FGR atienda tema de inseguridad en BC

La presencia de la Guardia Nacional no resolverá las problemáticas de inseguridad en Tijuana, consideró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, Juan Manuel Hernández Niebla.

Una de las estrategias del Gobierno Federal para disminuir la problemática de muertes violentas en la ciudad fue la llegada de la Guardia Nacional.

Sin embargo, a un poco más de un mes de su arribo, la tendencia de homicidios sigue al alza, con casi mil 500 en el año.

Hernández Niebla apuntó que mientras no se tenga una buena labor dentro de la Fiscalía General de la República, se seguirá con la problemática.

“Pedir que la Guardia Nacional venga y nos haga un milagro, difícilmente se va a dar, ellos están en conformación; yo no veo ninguna coordinación con la FGR, no entiendo su estrategia, los esquemas son muy similares a la PGR, no veo ningún cambio y se sigue con los mismos problemas y mismos vicios”, dijo.

Al igual que en administraciones pasadas, explicó, la Fiscalía General de la República no se ha planteado objetivos específicos.

“No se investiga a nadie en materia de cárteles y narcotráfico, el narcomenudeo viene del narcotráfico y deberían existir objetivos específicos en materia de cárteles, no hemos visto que esto se esté dando”, manifestó.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública agregó que la efectividad de la Guardia Nacional se verá reflejada siempre y cuando se trabaje con las autoridades municipales y estatales.

“La Guardia Nacional difícilmente, no va a solucionar los problemas en Baja California, debe venir de las policías municipales y estatales; mucho del enfoque que trae la Guardia nacional es el asunto de los migrantes y el comandante de la Guardia Nacional dijo que está aquí para trabajar en conjunto con la Policía Municipal”, enfatizó.