Demandan a Cespt que concluya obras en vialidades

Ante las constantes quejas de obras sin concluir por parte de la Cespt, el alcalde Juan Manuel Gastélum hizo un llamado a la población para no permitir que la paraestatal haga hoyos en vialidades si no traen el material para taparlo.

Señaló que semanalmente llegan a recibir cerca de seis quejas relacionadas con obras inconclusas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

“No se vale pavimentar una calle y de repente llegar y abrirla por la introducción del agua, estoy de acuerdo, pero no la vuelves abrir si no traes el asfalto, el concreto porque duran meses”, declaró.

Y aunque ya le han solicitado a la paraestatal que actúe en consecuencia, añadió, no han obtenido una respuesta positiva hasta la fecha.

“También hay que entenderlos, tienen que conseguir la licitación para la compra del asfalto, pero vamos rezagados, que le apuren”, expresó.

Aclaró que no es pleito sino una llamada de atención a los ciudadanos para que no permitan hacer las obras de no traer el material para arreglar la vialidad.

recolección de basura

En otro tema, ayer el Primer Edil aseguró que la administración entrante no tendrá problemas para brindar el servicio.

“He escuchado en los medios que el presidente electo tiene temor de que le dejemos lo de la basura, puedo decirle que no es así, para nada, ahí están en los camiones nuevos; no vaya a ser pretexto la recolección de la basura para criticar a este Ayuntamiento”, agregó.