Dejaron su casa sin puertas ni ventanas

TIJUANA.- A la casa donde vive la señora Selena Ramírez en Valle de las Palmas le robaron las ventanas y puertas, y enfrentar las bajas temperaturas y las lluvias de la temporada invernal le ha resultado más difícil.



Narró que en las noches el aire pega fuerte y durante las lluvias se mete el agua a su vivienda, situación que se repite en esta época desde hace dos años.



“Poco a poco con lo que uno va sacando para irle metiendo a la casa… la estoy arreglando como yo puedo”, comentó.



Ella vive sola y se las ingenia para arreglar su hogar, instaló una puerta improvisada, pero a veces pide ayuda a algún vecino.



Selena dijo que también requieren de alumbrado público porque está muy oscuro, y su colonia parece un lugar olvidado por las autoridades.



Para salir adelante, la señora Ramírez le ayuda a su sobrino a preparar guisados para hacer burritos.



El trabajo lo realiza en la casa de su sobrino ubicada en la Vía Rápida Alamar, Río Tijuana Segunda Etapa, vivienda que también sufre de goteras, por lo que se preocupa por los cinco hijos de su familiar porque están pequeños, de 10 años de edad hacia abajo.



“Con las lluvias sí se me metió el agua, llegué a limpiar y volver a tapar, a ver si no se me vuelve a meter el agua”, comentó.



La señora Selena y su familia serán beneficiadas con el Cobertón Navideño 2019, los lectores interesados en donar cobijas pueden entregarlas a más tardar el 20 de diciembre en las instalaciones de PERIÓDICO FRONTERA ubicadas en la Vía Rápida Poniente número 13483, colonia Anexa 20 de Noviembre.