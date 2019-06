Dejar de votar no representa un castigo para los partidos políticos, sí para los ciudadanos:Canacintra

Dejar de votar no representa un castigo para los partidos políticos, sí para los ciudadanos, expresó Francisco Rubio Rangel, presidente en Tijuana de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).



El líder empresarial dijo que fue muy lamentable la poca participación ciudadana durante la jornada del domingo, ya que para alguna objeción o queja es importante realizar el sufragio.



Sobre lo resultados que dejan a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con excelentes números, manifestó que esto podría ser beneficioso para la rapidez en el cumplimiento de las propuestas.



“Morena tiene una gran oportunidad porque no presenta ninguna oposición para sacar los temas que tiene el Estado, sin justificación de que pueda haber retrasos en el Congreso o los Cabildos”, afirmó.



Rubio Rangel espera que el proceso de transición sea rápido porque las administraciones entrantes tendrán menos tiempo, por eso deben comenzar a trabajar desde ya.



Agregó que cuando Canacintra se reunió con los candidatos, en Morena mencionaron que una ventaja era la relación con el gobierno federal, porque al ser del mismo partido habría mayor velocidad.



Necesidades

Una de las dolencias de la ciudad es la apertura de las empresas, indicó, porque en la actualidad no se goza de un plano competitivo y es de los más críticos del país.



En el transporte se requiere mayor movilidad, apuntó, conocer qué opciones tienen para el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) o qué otras alternativas hay.



“Se deben crear nuevas vialidades, la ciudad ha estado creciendo año con año y las calles siguen siendo las mismas, además se requiere seguridad”, concluyó.