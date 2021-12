Deja lluvia 2 muertos y un caos en Tijuana

Tijuana BC.- La muerte de dos personas, una más desaparecida y al menos 5 lesionados, además encharcamientos y la caída de postes y árboles que provocaron cortes de energía eléctrica a más de 161 mil personas en Tijuana y Rosarito es el saldo de las lluvias registradas ayer en la región.

A las 14:15 horas del martes agentes de la Policía Municipal atendieron el reporte del colapso de una amplia sección del techo de la Plaza Otay, en donde se reportaban personas lesionadas.

Al llegar los elementos policíacos se informó de una mujer fallecida en el incidente y tras ser recuperado su cuerpo horas más tarde fue trasladado a las instalaciones del Servicios Médicos Forenses (Semefo).

Lesionados

Además se reportaron cinco personas con lesiones menores, mismos que fueron atendidos por las unidades de Cruz Roja Tijuana en el lugar.

Lamentable si hay una persona sin vida, pero se está revisando por donde van a entrar de manera segura para poder rescatar el cuerpo”

Informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Fernando Sánchez González.

Se trata de un hombre de alrededor de 65 años de edad, que hasta el cierre de la edición no había sido identificado.

Colapso en centro comercial

La plaza fue evacuada, dijo, debido a que se realizaron trabajos de inspección en el lugar para evitar un futuro colapso.

En total fueron evacuadas cerca de 600 personas, entre trabajadores del lugar y clientes que acudieron a realizar alguna compra en el centro comercial.

Las autoridades expusieron que se desconocía la causa del colapso y que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

En este punto la unidad canina K9 realizó trabajos sobre los escombros para descartar que hubiera más cuerpos atrapados en el lugar.

Se va por la alcantarilla

El director de Bomberos Tijuana, Rafael Carrillo Venegas, señaló que una mujer falleció por ahogamiento al ser “tragada” por una boca de tormenta en la colonia Chapultepec.

El hecho se registró a las 14:16 horas, y el cuerpo fue rescatado por elementos de salvavidas de Bomberos de Tijuana..

Recordó que cada año con la temporada de lluvias se le pide a la población no cruzar arroyos y encharcamientos, sin embargo, algunos ignoran las recomendaciones de la autoridad.

Informó que realizaron el rescate de una pareja en la colonia Obrera, quienes quedaron atrapados al interior de un vehículo cuando intentaban cruzar un arroyo y fueron arrastrados a un desarenador cercano, esto alrededor de las 14:00 horas.

Cae en inundación

Otro caso similar sucedió a las 14:30 horas en la colonia Colinas de California, en donde un hombre de 39 años de edad fue rescatado al caer su vehículo en una zona inundada.

Las personas fueron rescatadas con vida y no presentaron lesiones, pero reiteró que estas situaciones también ponen en peligro y vulneran a los rescatistas.

“Insistimos mucho en las recomendaciones, que no cruzaran encharcamientos de agua, se los dimos a conocer y eso nos ayudó que mucha gente no lo hiciera, pero también hay mucha gente que no hace caso, y eso fue lo que nos afectó”, expresó.

A las 15:08 horas se recibió el reporte de una persona arrastrada en la colonia Mariano Matamoros Centro y cayó a un desarenador.

Al cierre de la edición, el cuerpo de la persona no había sido encontrado por parte del cuerpo de salvavidas.

Cortes de luz y charcos

De acuerdo a los reportes atendidos por los bomberos, ayer los fuertes vientos registrados provocaron la caída de algunos postes de luz y árboles en distintas partes del municipio.

El primer reporte que atendieron fue en la colonia Lázaro Cárdenas, en donde los vientos tiraron un poste de luz en la vía pública.

Después atendieron el reporte de un árbol caído cerca de una vivienda en la colonia Las Delicias. Y por último, otro poste de electricidad cayó en la colonia Los Laureles. En ninguno de estos casos se reportan personas lesionadas.

También el mal clima provocó que en varios puntos de la ciudad fueran reportados falta de energía eléctrica.

Lugares sin luz

A través de redes sociales, ciudadanos expresaron que en colonias como El Mirador, Playas de Tijuana, Francisco Villa, La Cacho, Urbi Quinta Versalles y Santa Fe, entre otras no hay electricidad o registran intermitencia en el servicio.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el frente frío provocó que un total de 161 mil 250 personas en Tijuana y Playas de Rosarito se quedaran sin energía eléctrica.

De acuerdo con el área de comunicación, al momento han restablecido la luz a un total de 112 mil 774 personas, reportando un avance del 69.94 %.

“El personal de la CFE continuará con los trabajos hasta restablecer a la normalidad el servicio de los usuarios afectados”, expresaron a través de un reporte.

Al mismo tiempo, las lluvias generan encharcamientos en varios puntos de la ciudad como el Centro, Zona Río y cerca de las Vías Rápidas, lo que a su vez provocó tráfico.

Esto para ingresar a Playas de Tijuana, en la Zona del Río, en la rampa de la Central Camionera y en el puente de la 20 de Noviembre, solo por mencionar algunos puntos.