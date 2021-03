Define PRI candidaturas para alcaldías de Tecate y Rosarito

Tijuana, BC- Hasta el momento las únicas candidaturas definidas por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California son para las alcaldías de Tecate y Playas de Rosarito.

El presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez Ruiz, informó en Rosarito será mujer quien lo representará, se trata de Linda Pimentel y Javier Pérez en Tecate.

Respecto a las candidatos a las diputaciones locales y federales, dijo que algunos militantes han mostrado su interés en participar, pero todavía no hay nada definido.

“Hay algunos posibles candidatos que han alzado la mano, pero por respeto tendrán que esperar a que salga el convenio, para que de aquí al 20 vayan y se preinscriban”, comentó.

Recordó que al PRI en esta alianza le tocó los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, así como 6 diputaciones.

Se trata del Distrito 1, que será mujer en Mexicali, el Distrito 6 que será hombre en Tecate, el Distrito 9 en donde irán con mujer al igual que en el Distrito 11 y para el Distrito 12 será hombre, estos 3 espacios en Tijuana y por último el Distrito 16 en Ensenada, aquí será hombre el candidato.

Este será un proceso interno, después de la preinscripción, habrá un proceso de inscripción y de ahí elegirán a los candidatos el 27 de marzo para presentarlos ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Jiménez Ruiz, recordó que hace unos días dio a positivo a Covid-19, por lo que ya se encuentra en tratamiento y responsando en su hogar.

“Estoy estable, si estoy un poco delicado, han sido noches un poco complicadas, pero con la ayuda de los médicos y con la ayuda de Dios voy superándolas; he recibido cientos de llamadas y mensajes que no he podido contestar por prescripción médica”, concluyó.