Defenderá su máscara a muerte

Tijuana, B.C.- “Definitivamente la de Hiedra”.

Esa fue la respuesta de Lady Shani, al ser cuestionada sobre a quien le gustaría despojarle la máscara el próximo 18 de junio, en la segunda escala del Triplemanía que se realizará en Tijuana.

Ambas han intensificado su rivalidad y el estadio Caliente será testigo de ello cuando participen en una eliminatoria de la Ruleta de la Muerte.

La lucha, que será en jaula, también contempla la participación de Reina Dorada, Flammer, Sexy Star, Maravilla y Chik Tormenta.

Te puede interesar: Desaparece "Sexy Lola", luchador del bando "Los Exóticos" de Triple A, en Acapulco

“Me hubiera gustado un mano a mano con Hiedra, no tener que hacer una lucha en jaula y demás, creo que sería lo ideal, me dolería ganarle, para cada una nuestra máscara es lo más preciado, fuera del ring me dolería quitarle la máscara a alguien que aprecio, que es mi amiga, pero se trata de demostrar quién es la mejor”, explicó la ‘Princesa Tibetana’ sobre su archirrival.

El cartel de lujo

“Creo que me falta eso (una máscara), tengo la cabellera más importante de las luchadores como lo es la de Faby Apache, es un trofeo muy importante en mi carrera, pero siento que me falta una máscara, sé que me va a aportar muchísimo”, dijo la luchadora de cara al magno evento.

A Lady Shani, le despreocupa si en el ring hacen un complot, pues llega bien preparada.

Nunca dejo de prepararme para cuando lleguen este tipo de oportunidades pero estoy mas que lista para defender mi máscara”, explicó. “No creo que digan “vamos atacar a esta”, o que yo me vaya a aliar con alguien, están bastantes rudas, pero cada quien se rasca con sus propias uñas y como pueda”.

Te puede interesar: Thunder Rosa, la ‘Mera Mera’ que es de Tijuana y es campeona de AEW

En el cartel de lujo, se contempla como lucha estelar a Matt y Jeff Hardy contra Dragon Lee y Dralístico, así como dos eliminatorias de la Ruleta de la Muerte que incluye a Blue Demon Jr contra Pentagón Jr, así como Pyscho Clown frente al integrante de la casa imperial, el Villano IV.