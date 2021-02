Decepciona a médicos proceso de vacunación del Covid-19

Tijuana.- Los integrantes del Colegio de Médico de Tijuana están decepcionados por el proceso con el que la Secretaría de Salud de Baja California ha aplicado la vacuna contra el Covid-19, pues varios de sus integrantes no han recibido la primera dosis y a otros les falta completar el esquema con la segunda dosis.

El presidente del organismo, Eric Rosenberg Díaz, explicó que a finales de diciembre censaron a aproximadamente a 100 trabajadores de la salud del sector privado, quienes atienden de manera a los pacientes afectados por el coronavirus.

"En febrero no se les ha administrado y a nosotros no se nos ha dicho cuándo va a empezar la vacuna. Ya hemos escuchado que hay personas no médicas que están siendo vacunadas", declaró.

En ese sentido, Rosenberg Díaz lamentó que no sea valorada la labor del personal médico particular, pues también arriesgan su vida por salvar la de los enfermos de Covid-19, mientras que empleados ajenos a este sector ya fueron inmunizados.

"Bien por esas personas que ya están siendo vacunadas, pero se nos había dicho que había un orden, un cronograma, de vacunación y no se está siguiendo, y esa parte nos tiene frustrados porque no sabemos lo que está pasando", dijo el presidente.

Mencionó que desde en marzo, cuando inició la pandemia, hasta la fecha su única protección ha sido reforzar los protocolos de seguridad personal con la utilización de equipo de protección.

Otra de las quejas de Eric Rosenberg Díaz es que a los integrantes del Colegio mayores de 60 años se les pidió que se registraran por su propia cuenta en la página de la secretaría estatal de Salud, independientemente de ser médicos o no.

"Es algo que estamos haciendo mucho. Entonces no sé para qué tanto mitote de que les enviáramos las listas y demás. Ojalá nos pudieran permitir participar en esas tomas de decisiones, incluso hasta podríamos proponer que se nos permita comprar la vacuna y quitarles carga si no tienen la infraestructura para vacunar a toda la población", indicó.