Deben participar tijuanenses en materia de seguridad: Comité Pro Seguridad

Tijuana BC.- Se deben buscar más y mejores formas de participación en torno a mejorar las políticas públicas y decisiones en materia de seguridad, expresó el coordinador del Comité Pro Seguridad Tijuana, Esteban Capella Ibarra.

Consideró que la ciudadanía en ese aspecto se encuentra replegada a participar porque el factor del miedo influye en la “inacción” por parte de la sociedad en la inclusión de los mismos sobre la inseguridad.

Ser omisos en la participación ciudadana nos hace corresponsables del clima de violencia en la ciudad”

Puntualizó.

Participación ciudadana

El titular del comité añadió que la procrastinación es otro factor por los que no se cuenta con una participación ciudadana notable, ya que dijo que las personas no adquieren consciencia hasta que el problema no se les presente.

“La ciudadanía está entretenida en otras cosas y a lo mejor no adquiere la consciencia suficiente hasta en tanto no le llega el problema a él o su familia, como que adquiere atención hacia la problemática hasta que le sucede”, dijo.

Capella Ibarra mencionó que en Tijuana se han rebasado los límites en términos de incidencia por homicidio doloso, agregando que lo que dicen las autoridades sobre contención del delito no es verdadero.

Detalló que se está por encima del promedio de homicidios por habitante, diciendo que en América se está en 17.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en Tijuana hay alrededor de 108 homicidios por cada 100 mil habitantes.