Deben esperar hasta el 2020 para ser atendidos

Hasta el 2020 deben esperar los pacientes de la Clínica 20 del IMSS para ser atendidos en el área de consulta interna, a pesar de que consideran que su salud no puede esperar.

“Ana”, nombre ficticio de una de los miles de derechohabientes que están viviendo esa problemática, expuso que a principios de octubre fue programada para recibir un nuevo tratamiento de control de diabetes, pero deberá esperar dos meses para recibirlo.

“Ahora tengo que ir a finales de diciembre para ver si me pueden atender el próximo año, porque en este ya no hay espacio, pero no me aseguran que me dará una cita en enero del 2020”, declaró.

“Ana” dijo que le preocupa que durante el tiempo de espera sufra por la falta de medicamentos, entre ellos la insulina.

A la intemperie

Otra de las pacientes dijo que también la programaron para el próximo año porque las citas con el médico internista están saturadas.

Otro de los problemas expusieron es que deben dormir en el patio central de la clínica para ganar una cita con el médico familiar o reconfirmar su intervención médica.

En ese sentido, la señora “Sofía”, quien lleva un tratamiento contra el cáncer de mama, platicó que es recurrente que sufra por la escasez de camas en el área de oncología; ayer necesitaba una para internarse por quince días para recibir transfusiones de sangre.