Debe Secretaría de Educación adeuda a prepas privadas

La Secretaría de Educación del Estado adeuda aproximadamente 600 mil pesos a la preparatoria privada José Vasconcelos, pues absorbe a 500 alumnos obtuvieron la beca ‘Todos a la Prepa’, informó el director de la institución Roberto Haro.

En ese caso, cada joven representa una colegiatura mensual de alrededor de mil 200 pesos; con dicha beca el gobierno del Estado se compromete a pagar durante tres años la inscripción, reinscripción y colegiaturas de los estudiantes que no alcanzaron un lugar en las preparatorias públicas.

“Todavía tenemos pendiente el pago de la factura del semestre pasado. Para que se haga el pago el SEE nos pide muchos requisitos que no habían sido temas en administraciones pasadas. Hoy piden información sobre alumnos que hace mucho tiempo que egresaron y que nosotros no tenemos”, dijo Haro.

Asimismo, mencionó que es necesario que la presente administración estatal de Francisco Vega de Lamadrid firme un compromiso con la entrante, encabezada por Jaime Bonilla Valdez, para asegurar el pago del adeudo y la continuidad de la beca Todos a la Prepa.

“Hasta hoy el gobernador electo que no ha hecho alguna declaración que implique que el programa ya no vaya a estar. Hay una necesidad enorme, miles de alumnos no van a poder entrar a las preparatorias públicas y obviamente necesitan las instituciones coadyuvar en la solución de este problema”, declaró el director.