David Guakil niega imputación por fraude: “No sabemos nada”

Tijuana, B.C.- Respecto a la acusación de fraude en su contra dada a conocer por la Fiscalía, David Saúl Guakil declaró a FRONTERA que hasta la tarde de ayer, tanto él como su hijo, no habían sido notificados oficialmente, pues “mi equipo legal no tiene ninguna denuncia porque si no yo la tuviera también”, dijo.

Al mismo tiempo, se mostró extrañado por la intervención del gobierno del Estado en asuntos entre particulares, sin embargo, negó declarar sobre si ve en esta acción legal un trasfondo político relacionado con sus actividades partidistas.

“No entiendo de qué me hablas. Me estoy enterando por ti. No he firmado ningún citatorio […] Qué yo esté enterado, no”, afirmó.

Además, Guakil volvió a contrariar a la Fiscalía al deslindarse de Cosmopolitan Distrito Tijuana, propiedad citada por la autoridad cómo la afectada, pues no forma parte del Grupo Cosmopolitan al que él representa, aseguró.

Vendemos 2 mil condóminos al mes

Respecto a supuestas denuncias en su contra por fraude a compradores, también se dijo ignorante: “No te puedo decir, porque ese tipo de asuntos… vendemos 2 mil condóminos al mes. Hay reparaciones que se les tienen que hacer a unos, a otros, pero ese tipo de temas no sé, yo no atiendo esa área”.

El tercer señalado, Carlos Murguía, ex secretario de General de Gobierno del Ayuntamiento y ex diputado federal, negó hacer ninguna declaración al respecto: “Ya no soy funcionario público, y este es un asunto entre particulares. Lo particular se resuelve particularmente. Como profesional del derecho me reservo mi derecho a cualquier expresión”.