Daniel Boaventura seduce a Tijuana con sus canciones

Tijuana, BC.- Daniel Boaventura sedujo a Tijuana. El cantante brasileño llegó a la frontera con su galanura, sus siete músicos, pero sobre todo con la potencia de su voz y el carisma que lo caracteriza.

Fue El Foro de la avenida Revolución, el que recibió al también actor, en medio de una noche fría a la que fue subiéndole la temperatura con el ritmo de sus canciones.

"You Can Leave Your Hat On".

Con un traje negro impecable y una sonrisa que enamoró a las féminas en todo momento, Boaventura trajo una estela de éxitos que estuvieron en voces de Elvis Presley, Abba, Alejandro Sanz y Maroon 5.

“Gracias Tijuana, hoy empezamos mes, diciembre, muchísimas gracias por estar aquí esta noche fría, pero nosotros vamos todos a quedar calientes. Quedar calientes... Mi español está increíble”, dijo a la audiencia.

Sin restricción alguna, el galán permitió el acercamiento de las primeras filas, hombres y mujeres, recibió flores, se detuvo por momentos para tomarse fotos y hasta aceptó un pequeño sorbo de cerveza a salud de un espectador.

Los temas

“Can't Help Falling in Love”, “Suspicious Minds”, “Corazón partío”, “Quizás, quizás”, "I Will Survive", "You'll Never Find Another Love Like Mine" y hasta "Moves Like Jagger", formaron parte de su repertorio.

Coqueto por momentos, besando las manos de sus fieles seguidoras, Boaventura transformó el Foro en un disco con temas de los años 70.

Así pues todos de pie pusieron movimiento con “You're the First, the Last, My Everything”, “I Love the Nightlife” y “Can't Take My Eyes off You”, “New York”, “Love is in the Air” y cerró con “Dancing Queen”.

A detalle

Inicio: 21:00 horas

Final: 23:40 horas

Algunos temas: "You Can Leave Your Hat On”, “Corazón partío”, “Quizás, quizás” y “Love is in the Air” y “Dancing Queen”.

Lugar: El Foro

Presentó: In House Entretenimiento