Daniel Boaventura derrocha encanto y seducción en su show

Tijuana, B.C.- Daniel Boaventura debutó en Tijuana de manera espectacular, al ofrecer un show en donde el público tijuanense nunca dejó de cantar y bailar al ritmo del brasileño, sin importar si sus interpretaciones eran en inglés, español o portugués.

El recinto de El Foro se convirtió en un gran salón de baile, ante la seducción musical del intérprete que en todo momento demostró su potente voz y su dominio del escenario, quien además se dio tiempo para estrechar la mano con algunas fans que estaban al frente del escenario.

De esta manera, el también actor de musicales de 51 años, inició su travesía musical a las 22:00 horas, acompañado de siete músicos y dos coristas que realzaron cada una de sus interpretaciones, iniciando con "Hello Detroit", seguida por "I've Got You" y "Just The Way You Are".

Te puede interesar: Daddy Yankee abre nuevas fechas: Entre ellas Tijuana

Los aplausos se escucharon fuente para cada una de las interpretaciones, Boaventura, con saludos al aire, agradeció las muestras de cariño de sus admiradores de esta frontera.

"Buenas noches Tijuana, esta es mi primera vez en Tijuana, gracias por venir, estar en México me siento como en casa, y esta noche, aquí en Tijuana estamos cerrando el Tour en México, muchas gracias", compartió el carioca.

El ambiente fue en aumento, más cuando se escucharon "Corazón Partio" y "Bésame mucho", que el cantante les imprimó su estilo a los temas en español. Como buen hijo de Brasil, cantó el emblemático "Garota de Ipanema" en portugués.

El ritmo ni el ánimo entre los casi mil 500 asistentes nunca decayó, porque la propuesta del artista siempre fue un ambiente de fiesta, de entrega, de caballerosidad y eso su público se le reconoció.

Te puede interesar: Carín León logra 'sold out' en Tijuana

A las 23:00 horas, intentó dejar el escenario pero, el público quería más y Boaventura, extendió su presentación por 40 minutos por lo que cantó: "Dancing Queen", "Moves Like Jagger", "My Way", "New York", entre otras, con la que se robó el corazón de los tijuanenses.

Al detalle

Cantante: Daniel Boaventura.

Lugar: El Foro.

Día: Sábado 9 de abril.

Inició: 22:00 horas.

Terminó: 23:40 horas.

Empresa: In House.

Las más coreadas: "Besame mucho", "Dancing Queen", "Moves Like Jagger", "My Way", y "New York".

Te puede interesar: Artista Flor Amargo canta en el muro fronterizo de Tijuana