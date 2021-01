Dan positivo hasta 7 de 10 sospechosos de covid en clínica de fiebre HGT

TIJUANA, B.C.- En la Clínica de Fiebre del Hospital General de Tijuana (HGT) de cada 10 personas con sospecha de Covid-19, seis o siete resultan positivos a la prueba, informó Rosendo Rojas, de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción de Salud Número 2.

Mencionó que en lo que va de enero atienden entre 50 y 60 usuarios al día, entre ellos al personal médico del HGT, a quienes se les aplica una prueba de PCR o antígenos para conocer el diagnóstico.

Rojas explicó que las personas que presenten síntomas leves o graves como dolor de cabeza, cuerpo, fiebre, problemas respiratorios, deben acudir a una de las clínicas de fiebres para recibir de inmediato la atención médica.

"Vamos a intentar que todas las personas que vengan a esta clínica tengan un resultado para saber si tienen o no tienen coronavirus", afirmó.

El epidemiólogo expuso que a los pacientes dependiendo de los resultados de los exámenes se les ofrece un tratamiento en casa o se les canaliza directo al Hospital General de Tijuana.

Advirtió que los jóvenes son quienes propagan el virus del SARS-CoV-2 entre sus familias y por lo general son quienes se niegan a asistir a consulta.

"Por lo general las personas jóvenes que tienen una vida un poco más azarosa, que han estado saliendo, que van a bares, que van a lugares de aglomeración, se enferman y muchos son asintomáticos, creen que no están enfermos, lo niegan, y las personas que sí están enfermas, adultos mayores, personas con comorbilidades, con diabetes, hipertensión u obesidad son las que empiezan a presentar los signos y síntomas y se van contagiando", indicó.

Por ello, insistió en que la población también debe vigilar su propia salud y en caso de sospechar que está infectado de Covid-19 debe también cumplir con el aislamiento y el resto de las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas y lavado de manos

En otro tema, Rosendo Rojas aconsejó a las personas evitar automedicarse con dióxido de cloro para tratarse el coronavirus, ya que resultará contraproducente.

"Para el ser humano no sirve ni para ingerirlo ni para hacer inhalaciones ni para untarse en la piel. No sirve para los seres humanos y eso sí está comprobado. Las personas que sigan que se curan es un gran error, realmente no hay nada científicamente comprobado que diga que el dióxido de cloro sirve para el ser humano", afirmó.