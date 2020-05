Dan de alta a 3 agentes de la Policía Municipa que padecieron Covid-19

Tijuana, BC.- Tres elementos de la Policía Municipal que fueron confirmados con Covid-19 ya fueron dados de alta tras estar internados en estado grave en el hospital.

El miércoles por la tarde, el agente Juan Manuel Galindo Rojas fue dado de alta del Hospital General, donde se encontraba en condición crítica, al punto de requerir intubación.

El mismo día, horas más tarde, otros dos oficiales se reportaron estables tras salir de terapia intensiva.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón Monsalve, apuntó que, a raíz de los primeros casos dentro de la corporación, se han establecido reglamentos más estrictos para que los oficiales utilicen equipo de protección en todo momento.

“Los insumos los han tenido, sigo diciéndoles y pidiéndoles a todos los mandos de que supervisen que todos los elementos cuenten con los insumos necesarios y que los usen porque hay muchos que han manifestado que en el trabajo se quitan el cubrebocas porque tienen alguna alergia o se les dificulta hablar”, manifestó.

En total, tres elementos de la corporación han fallecido a causa de la enfermedad, mientras que otros 28 fueron confirmados.

Además, 139 personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil fueron enviadas a sus respectivos domicilios por presentar síntomas de gripe o malestar.

También se envió a otros 145 trabajadores por estar dentro del grupo de riesgo por embarazo, hipertensión y diabetes.

“Tenemos a algunos que han estado hospitalizados y que han fallecido, pero no se les hizo la prueba, no hubo tiempo; comentan los doctores que no se puede decir que tuvo Covid si no se les hizo la prueba”, añadió el secretario.