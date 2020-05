‘Da miedo salir, pero hay que trabajar’

Tijuana, BC.- A pesar del temor de contraer Covid-19, José Jiménez González tiene que salir todos los días a trabajar para llevar dinero a su casa, ya que su familia depende de él.

Tiene un puesto de burritos en la explanada de Palacio Municipal, y aunque las ventas han bajado en un 55% por la pandemia, todavía sigue apoyando a los tres trabajadores con los que cuenta.

“Desgraciadamente muchos vivimos al día y tenemos que salir para llevar el sustento a nuestras casas”, declaró.

Dijo que debido a que hay poca afluencia de personas las ventas no son buenas, por lo que sus empleados tratan de ir a vender a los lugares cercanos que siguen abiertos.

Mientras que a los trabajadores del Ayuntamiento les llevan la comida a sus oficinas ya que muchos temen algún contagio por la pandemia, pero la mayoría prefiere comer en sus hogares.

“Sí me da miedo salir a trabajar, pero hay que salir a trabajar para comer porque si uno no trabaja no come”, manifestó.

Para evitar cualquier contagio, él al igual que sus empleados sigue todas las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Al llegar a su casa, antes de entrar se quita la ropa y la deposita en un canasto, y lo primero que hace es bañarse, sin tener contacto con su esposa y sus papás.