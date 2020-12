Cumplirá gobierno con pago de aguinaldo a maestros: Gobernador

Tijuana, BC.- El Gobierno de Baja California cumplirá con el pago de aguinaldo a maestras y maestros del Estado, que se tiene programado entre el 18 y 22 de diciembre, declaró el Gobernador.

“No les va a fallar, como no le ha fallado a nadie”, dijo Jaime Bonilla Valdez al tiempo de garantizar que los docentes tendrán esta prestación laboral.

“Estamos revisando el tema de los aguinaldos, ustedes saben cómo recibimos las finanzas y todo el ‘dineral’ que se ha pagado, pero no se acaba el año y todavía no se apagan las luces, tengan fe y paciencia, no los vamos a soltar de la mano”, expresó, en breve mensaje.

Como se recordará, el Secretario de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez informó, el pasado 10 de diciembre, que los pagos de las nóminas al gremio magisterial se han hecho en tiempo y forma.

Mientras que en el pago del aguinaldo a docentes, dijo que está planteado entre el 18 y 22 de diciembre a través de cheque o transferencia bancaria, en tanto, se está en espera de la llegada de recursos federales a la entidad.