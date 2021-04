Cumple un año de combatir contra el Covid-19

TIJUANA, B.C.- Gustavo Alexis Gutiérrez Quintero, subteniente auxiliar médico cirujano, cumplió un año de atender la pandemia del coronavirus en el hospital del 28 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mencionó que en este tiempo, con el apoyo del personal médico, logró salvar la vida de al menos 300 pacientes de Covid-19.

A sus 29 años, Gutiérrez Quintero afirmó estar preparado para lo peor de la contingencia sanitaria luego del aumento de la movilidad que hubo en la Semana Santa en la región.

“La gente sin protección, sin cubrebocas, no se tomaron las medidas preventivas. Se me hace una falta de respeto para las personas que sí respetan las medidas. Si a una persona no le importa o no se interesa por su salud, no quiere decir que tenga que andar complicando a los demás”, lamentó.

El subteniente recordó que al inicio del Covid-19 el hospital militar registró una ocupación total, en donde los pacientes tardaban en recuperarse cinco días, pero otros hasta 20.

Sin embargo, le preocupa que se repita esta problemática, ya que el personal médico todos los días se esfuerza para detener la pandemia, mientras que la población sigue exponiéndose a los contagios del virus del SARS-CoV-2.

“Llegó un punto en donde dije ‘cuándo va a parar esto’, sobre todo cuando la gente no hace caso. Hubo un punto en el Hospital que sí tuvimos las camas llenas en su totalidad y no podíamos atender a más personas”, relató Gustavo Alexis Gutiérrez Quintero.

Actualmente su motivación es continuar con las jornadas de vacunación contra el Covid-19 para los adultos mayores de 60 años en Tijuana y con el resto de la población en la Entidad.