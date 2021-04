Cuentan menores su historia migrante

TIJUANA, B.C.- Estos son los rostros de la inocencia, los niños a los que nadie les preguntó si querían dejar su escuela, su hogar, sus comodidades, todo para comenzar un viaje supuestamente sin retorno.

En el campamento migrante de la garita de El Chaparral hay actualmente alrededor de 400 menores acampando con sus respectivas familias y las edades varían desde apenas unos meses de nacidos.

En cuanto a los adultos se contabilizan mil 600 personas entre hombres y mujeres; todos viviendo en casitas de campaña, amontonados para soportar las bajas temperaturas que se registran por las noches.

En este campamento los migrantes son en su mayoría de centroamérica, Haití y México que dicen estar hartos de tanta discriminación y piden al gobierno mexicano que haga llegar su mensaje a las autoridades estadounidenses para que los dejen ingresas a ese país.

Sin embargo, quienes muestran muchas dudas de lo que ahí pasa son los niños y niñas que llegaron hasta ahí llevados por sus padres con la intención de cruzar la frontera.

¿Con quién vienes?, se les pregunta una vez que se solicitó permiso a sus padres.

“Yo vengo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, hasta ahora creo que estoy bien, me gusta la escuela” respondió Amanda, de 8 años y proveniente de Guatemala con sus padres y 3 primos hermanos.

A mí mi mamá y mi papá me dijeron que teníamos que irnos porque donde estábamos era muy peligroso”, expresó Amanda.

Bebés de meses de nacidos viven en el campamento.

“Si, pero yo les dije que no, yo me quería regresar a mi país pero ellos dijeron que en mi país no hay nada bueno y entonces dijo que en Estados Unidos podíamos estar bien”, replicó Sheila, de 12 años.

Pasan frío

Las condiciones en las que se encuentran en el campamento no son las mejores, lo que hace que muchos de ellos deseen regresar a su país.

“En la noche hace mucho frío y en el día hace mucho calor”, manifestó Alonso.

"La verdad es incómodo vivir en una casa de campaña, y más porque nosotros somos 6, es muy incómodo, lo más difícil es no poder ir uno tranquilamente al baño, ni bañarse bien, la comida que aquí nos dan muchas veces esta cruda también, hay gente buena pero si es incomodo”, dijo Eliza

“El cómo venirnos fue lo más difícil, conseguir como venirnos y que nos agarro la migra, yo me solté chillando, me daba mucho miedo y así fue que llegamos aqui”, relató Sheila.

Sufren padres

“Estamos hartos, me duele tener a mi niño de meses aquí, a mi me gustaría que el presidente tuviera diálogo con Biden y le llegue nuestro mensaje, no somos malos, solo queremos una oportunidad” dijo Brian, originario de Honduras, quien acampa en el chaparral desde hace 40 días junto a su esposa y bebe de 11 meses.

El gobierno de Estados Unidos el pasado jueves 8 de abril dio a conocer que la migración de menores no acompañados alcanzó una cifra histórica en el mes de marzo, pues fueron casi 19 mil menores sin compañía de sus padres, los que atravesaron la frontera entre México y Estados Unidos.