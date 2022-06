Cuenta BC con 307 vacantes para médicos: Medina

Tijuana BC.- En Baja California se necesitan 307 médicos especialistas para cubrir a la población en los hospitales generales y comunitarios, relevó el secretario estatal de Salud.

Adrián Medina Amarillas informó que las áreas con mayor necesidad son ginecología, anestesiología, medicina interna, entre otras.

La verdad hicimos una carta a ‘Santa Claus’, incluimos una cantidad enorme de especialistas que si nos llegan la mitad, nos daríamos por bien servidos”

Declaró.

Sin embargo, dijo desconocer cuántos doctores han participado en la Convocatoria 2022 Jornada Nacional de Reclutamiento para Médicas y Médicos Especialistas, la cual lanzó la Secretaría de Salud del nivel federal.

Por otra parte, Medina Amarillas comentó que solicitaron al Gobierno Federal la autorización para crear plazas en ortopedia, neurología, cardiología, infectología y endocrinología.

No hay postulantes

El delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, expuso que en México se ofertaron 14 mil 323 vacantes para médicos especialistas, de las cuales 7 mil 360 están libres y para el resto ya existen postulantes.

Detalló que a nivel nacional, entre otras instituciones, el IMSS ofertó 2 mil 684 vacantes, de las cuales el 53% están solicitadas. El IMSS Bienestar ofertó mil 765, de las cuales el 29% están solicitadas.

Ruiz Uribe criticó que la sociedad esté en contra de la contratación de 500 médicos cubanos, lo cual fue anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se reunió con el presidente de Cuba, Migeul Díaz Canel.

Requieren especialistas

Aseveró que en San Quintín, Baja California, se requieren un oftalmólogo, radiólogo, médico internista y un cirujano general. Sin embargo, los doctores mexicanos están desinteresados en ocupar estas plazas.

“Qué hacemos, los dejamos sin médicos para no tener un médico cubano que sí está dispuesto a irse. No tiene ningún sentido cuestionar que vengan médicos cuando no hay médicos postulantes para esas zonas”, sostuvo el delegado.

Dijo que los sueldos son de 48 mil pesos mensuales para los que decidan atender a la población de San Quintín, lo cual consideró es un buen sueldo.

“No creo que sea mal sueldo, ¿verdad? El país paga lo que puede y se ha hecho un esfuerzo por aumentar el salario de manera importante”, argumentó el funcionario federal.