¿Cuál es la grosería que más usa Marina del Pilar? Descúbrela aquí

Marina del Pilar Ávila Olmeda

¿En dónde y cuándo nació Marina del Pilar Ávila Olmeda?

Nací el 19 de octubre de 1985 en Mexicali, Baja California.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Quiénes son tus padres y a que se dedican?

Mi mamá es Marina del Pilar Olmeda, catedrática universitaria de toda la vida en la UABC y mi papá es abogado también, de hecho fue su alumno.

¿Cómo fue tu niñez?

Una niña muy inquieta, pobrecita de mi mamá, pero también muy querida, muy apapachada por mi familia, por mis papás, siempre buscaron darme lo mejor dentro de sus posibilidades, fui una niña muy feliz.

Platíqueme dentro de lo que usted nos quiera compartir, ¿quién es su pareja? ¿Cómo ha sido su apoyo en la campaña?, ¿tiene hijos?

Pues Carlos –Torres- es mi esposo, Carlos y yo nos conocimos en el mundo de la política y aunque tenemos distintos puntos de vista al final nos enamoramos, él decidió renunciar al partido que pertenecía para acompañarme.

Es un gran compañero, un gran amigo, es muy divertido, tenemos tres hijos, dos de él y una mía, yo quiero mucho a sus hijos, él quiere a Marinita y pues somos muy felices.

¿Qué hizo que Marina de Pilar decidiera participar en la política?

Fue una decisión de vida, una decisión difícil, porque en mi casa no había –políticos- creo que mis bisabuelos sí, pero yo estaba convencida de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y desde ahí lo empiezo a seguir.

En el 2012 estaba estudiando una maestría en el Tec de Monterrey y ahí me convencí que él era quien debería de gobernar este País y en el 2015, cuando se forma Morena es cuando decido participar de manera activa.

¿Cuál es su comida favorita?

Tacos.

¿Cuál es su color favorito?

Guinda.

¿Hay algún personaje que usted admire?

Andrés Manuel López Obrador .

¿Tiene o tuvo algún apodo?

“Maripili” de repente me han dicho, “La Consentida” últimamente en Tijuana.

¿Cuál es su película favorita?

La Vida es Bella

¿Tiene una serie favorita?

Luis Miguel, Game of Thrones, The Crown,

¿Cuál es su libro favorito?

La Casa de los Espíritus, y La Noche en Tlatelolco.

¿Cuál es la grosería que usa más?

¡A huevo!, ¡Pendejo!

¿Cuál es su lugar favorito en Baja California para visitar?

La Playa

¿Cuál es su deporte favorito, le va a un equipo en particular?

Futbol Americano, comencé a verlo por Peyton Manning, en Colts, ya después me hice fanática de la NFL, pero el año pasado cuando vi jugar a Patrick Mahomes dije éste es el nuevo Peyton Manning, Carlos, mi esposo es super fan de la NFL, de los 49 de San Francisco.

¿Cuál es su música favorita, tiene un artista en particular?

Variada, me encanta Luis Miguel, me encanta Emmanuel y Queen me fascina, me puedo aventar todas las rolas de Queen.

¿Cuál fue su primer trabajo?

En un tribual colegiado del Poder Judicial de la Federación.

¿Cuál ha sido su mayor logro?

Ser madre

¿Cuál es su súper héroe favorito o que súper poder le gustaría tener?

La Mujer Maravilla.

¿Cuál es su mayor virtud?

La sencillez.

¿Qué le hace enojar?

Que no sigan instrucciones.

¿Qué prefiere, una rica cerveza artesanal o un exquisito vino del Valle de Guadalupe?

Una cheve artesanal.

¿Cuál su mayor defecto?

Que confío en cualquier persona.

¿Qué le diría a la gente quien dice que usted es el seguimiento de Jaime Bonilla Valdez?

Tenemos que romper esos estigmas entorno a las mujeres, de que siempre está el esposo, o el papá, en este caso el Gobernador, las mujeres tomamos nuestras propias decisiones.

¿Cuándo Marina del Pilar Ávila Olmeda no está trabajando, que está haciendo?

Estoy con mi hija.

¿Por qué Marina del Pilar Ávila Olmeda votaría por Marina del Pilar Ávila Olmeda?

Porque tenemos un proyecto que generará bienestar para nuestro Estado, porque soy una mujer como todas, de carne y hueso, que sabe lo que cuesta triunfar en esta vida, lo que es sufrir, llorar, levantarse, tirar la toalla, recogerla, y porque soy cercana a los problemas y sé cómo solucionarlos.