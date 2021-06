¿Cuál es el mayor defecto de Lupita Jones? Descúbrelo aquí

Lupita Jones

¿En dónde y cuándo nació Lupia Jones?

Nací en Mexicali, Baja California el 6 de septiembre de 1967.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Quiénes son tus padres y a que se dedican?

Mi padres son María Dolores Garay de Jones, ella se dedicó al hogar, mi papá falleció el año pasado, el fue industrial, se dedicaba a la fabricación de uniformes de trabajo y uniformes escolares y ese es el negocio familiar que continuamos ahora sus hijos.

¿Cómo fue tu niñez?

Como niña considero que fui una niña tímida, una niña muy apegada a su casa, pero a la vez, afortunadamente con la educación de unos padres que me dieron la seguridad y respaldo para que también aprendiera a tomar mis propias decisiones, soy la única mujer entre cuatro hermanos.

Platíqueme dentro de lo que usted nos quiera compartir, ¿quién es su pareja? ¿Cómo ha sido su apoyo en la campaña?, ¿tiene hijos?

Afortunadamente cuento con una familia que me ha respaldado en todas las decisiones que he tomado en mi vida, mi pareja, mi hijo, son mi pilar, mi apoyo más importante en este momento cuando decidí aceptar ser la candidata a Baja California.

¿Qué hizo que Lupita Jones decidiera participar en la política?

Porque me preocupa lo que veo en mi País, me preocupa lo que veo en mi Estado, y me importa, me importa pasar de ser una ciudadana que observa, que critica, que dice las cosas que no le gustan, a poder pasar a ser una ciudadana que ahora tienen la posibilidad de tomar decisiones importantes para cambiar el rumbo de nuestro Estado.

¿Cuál es su comida favorita?

Tacos de asada y tamales.

¿Cuál es su color favorito?

Naranja.

¿Hay algún personaje que usted admire?

Angela Merkel .

¿Tiene o tuvo algún apodo?

Lupita.

¿Tiene una serie favorita?

La Casa de Papel y Blind Spot.

¿Cuál es su libro favorito?

Las Diosas de Cada Mujer.

¿Cuál es su lugar favorito en Baja California para visitar?

Valle de Guadalupe.

¿Cuál es su música favorita, tiene un artista en particular?

Reik, me encanta sobre todo que sean bajacalifornianos

¿Cuál fue su primer trabajo?

En una embotelladora como asistente de ventas y me tocaba subirme a los camiones para levantar los inventarios.

¿Cuál ha sido su mayor logro?

Pudieran pensar que mi mayor logro haya sido el haber ganado Miss Universo, pero gracias a eso he obtenido otras metas importantes, como embajadora de la ONU para la defensa de los derechos humanos de la mujer.

¿Cuál es su súper héroe favorito o que súper poder le gustaría tener?

La Mujer Maravilla, por su sentido de la justicia..

¿Cuál es su mayor virtud?

Congruencia.

¿Qué le hace enojar?

La injusticia.

¿Qué prefiere, una rica cerveza artesanal o un exquisito vino del Valle de Guadalupe?

Las dos son unas joyas, pero me voy por una buena copa.

¿Cuál su mayor defecto?

Puede ser que me pongo de malas cuando las cosas no salen como las he planeado, pero procuro que se me pase rápido y buscar soluciones.

¿Qué le dice a la gente quien piensa que usted no tiene experiencia en la política?

Creo que eso me hace la candidata más fuerte, porque yo no vengo enredada en las malas prácticas de los políticos de toda la vida, vengo con una visión ciudadana, con una visión muy diferente de encontrar el como sí hacer las cosas.

¿Cuándo Lupita Jones no está trabajando, que está haciendo?

La verdad, descansando.

¿Por qué Lupita Jones votaría por Lupita Jones?

Porque es un candidata que me da confianza, porque es una candidata que ha demostrado que ha dedicado 30 años de su vida a trabajar para que otras mujeres salgan adelante, a mantener vivo un proyecto durante todo este tiempo en donde ha generado oportunidades de desarrollo y crecimiento para las jóvenes mexicanas, porque es un mujer que no viene con intereses personales, y así poder gobernar libremente en beneficio de todos los ciudadanos.