Cruces fronterizos se mantienen sin cambios por virus

Pese a la contingencia que existe por el coronavirus, el cruce fronterizo en la garita de San Ysidro, tanto peatonal como vehicular, funciona de manera normal, destacaron comerciantes de la línea.

Durante un recorrido realizado por FRONTERA se observó que las filas de vehículos llegaban casi a la altura de la automotriz Nissan, ubicada sobre la Vía Rápida Oriente.

El cruce peatonal de igual manera estuvo concurrido, el tiempo estimado de espera fue de una hora, comentaron quienes hacían fila.

Pero al menos una decena de personas, como la señora Norma, usaban cubrebocas azules mientras esperaban en la fila.

“Lo traigo porque ando enferma de gripe y no quiero pues contagiar a alguien y por seguridad de que no se me pegue alguna otra enfermedad”, comentó.

Comerciantes de la línea contaron que del viernes al domingo la afluencia de autos se mantuvo constante, como cualquier fin de semana y que no percibieron una disminución del cruce al otro lado.

“Entre semana sí bajó un poco pero desde el viernes hemos tenido muchos carros por acá, muy normal”, manifestó Raúl, vendedor de churros en la línea.

La declaración de Raúl coincidió con la de Felipe Sánchez, quien vende dulces entre los carros y aseguró que la venta y el flujo de autos no ha disminuido en comparación con otros fines de semana.

Ante la posible crisis sanitaria en Estados Unidos y México por el Coronavirus (Covid-19), el encargado de la Farmacia Milenio, que se encuentra a un costado del la garita, informó que desde el sábado por la mañana ya no cuenta con cubrebocas disponibles.

Actualmente hay cuatro casos de personas contagiadas de coronavirus confirmados por la Secretaría de Salud en el País.