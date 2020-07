Critican a Fiscalía por revictimizar a Diana Piggeonountt

Tijuana, BC.-La catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California Gabriela Guadalupe Navarro consideró que el hecho de que la Fiscalía General del Estado expusiera un posible embarazo de la joven Diana Piggeonountt representa una falta de respeto a su dignidad.

Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los datos de la investigación en contra de Juan Manuel “N”, presunto responsable de la desaparición forzada de Diana Piggeonountt, las autoridades informaron que el día que fue vista por última vez, la menor de 15 años contaba con un embarazo no deseado.

La catedrática opinó que dicha información era irrelevante en el tema de la detención y que solo provocó una falta a la integridad de la joven.

“Finalmente, embarazada o no, hay un delito de por medio, una desaparición probablemente forzada; que esté o no esté embarazada no disminuye esta situación delictiva”, manifestó.

Navarro agregó que mencionar el presunto embarazo podría tratarse de una justificación por su desaparición.

“No estuve presente en la conferencia de prensa, sin embargo, fue reiterativo el hecho de mencionar que estaba embarazada, como si con esto se quisiera denostar su dignidad o su reputación o con eso justificar su desaparición”, apuntó.

Emite CEDH postura

En un comunicado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado a proteger datos personales en investigación para así prevenir la revictimización, tras analizar la información proporcionada en la conferencia de prensa.

“Informar acerca de los avances en investigaciones en procesos jurisdiccionales es un ejercicio positivo, vinculado a derechos como el de la ciudadanía a estar informada, también deben cuidarse aspectos como la protección de datos personales de las víctimas y de sus familias, lo cual es un derecho vinculado a la protección de la privacidad y de la dignidad de las personas”, se apuntó.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró que es labor de las autoridades garantizar que las víctimas y sus familiares mantengan su dignidad intacta en las investigaciones.

“Las autoridades tienen el deber de velar porque las víctimas, incluidos los familiares, no sean objeto de estigmatización y otros malos tratos morales o difamaciones que lesionen su dignidad, reputación”, dijo.