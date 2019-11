Crece 32% diabetes en Estado en 2019

El número de personas con diabetes aumentó 32% en Baja California durante los primeros 10 meses de 2019 en comparación con 2018, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Las estadísticas indican que el año pasado diagnosticaron a 16 mil 425 pacientes, mientras que en lo que va 2019 se han registrado 21 mil 805 casos.

La enfermedad está relacionada con la obesidad, afecta principalmente a los adultos y se caracteriza por los altos niveles de azúcar debido a que el organismo no utiliza eficazmente la insulina.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, padecimiento que en el Estado es una de las primeras causas de muerte; el Inegi señala que en 2018 la enfermedad fue la causa de muerte de 2 mil 291 personas.

“Se nota mayor incidencia y personas con la glucosa más alta de 400, 500 de azúcar y que no saben que tienen diabetes. Son bombas de tiempo que en cualquier momento pueden explotar con alguna complicación”, declaró Armando Ruiz Medina, director de la Fundación Luchando Juntos Contra la Diabetes.

Dijo que si el paciente no recibe el tratamiento médico o no lo cumple, tiene altas posibilidades de padecer ceguera, falla renal o una amputación.

“Eso es a lo que nos enfrentamos, hay personas a las que les decimos que traen el azúcar muy alta, que ya saben que son diabéticos y no se cuidan”, lamentó Ruiz Medina.

Consideró que es urgente que los alimentos enlatados tengan una etiqueta para advertir a los consumidores que el producto puede causar diabetes.

No quiere que otros sufran

Como muchos a los que se les detecta diabetes, Juan Carrera Ojeda no le dio importancia al diagnóstico, y hoy no tiene un dedo del pie derecho, estuvo a punto de perder otros tres, incluso la pierna, no puede ver, escucha con dificultad y está prácticamente todo el día en cama.

“Soy hipertenso, tengo artritis, tengo neuropatía, no tengo tacto, no siento las cosas aunque sí llego a tener dolor, perdí la vista hace poquito más de cinco años, tengo gastritis, colitis y me dicen que es causado también por la diabetes”, declaró.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Juan, residente de Tijuana, compartió su testimonio con el objetivo de generar conciencia y tratar de contribuir a que otros no sufran como él.

Los primeros síntomas los detectó antes de llegar a los 40 años de edad, en ese entonces vivía en Estados Unidos y por momentos se cuidó pero nunca se atendió como debía hacerlo.

Con los años llegó a tener varios negocios pero un día fue detenido y después deportado a México por la ciudad de Tijuana.

A pesar de que la enfermedad poco a poco fue creciendo, los aprietos económicos, las costumbres y la dinámica diaria le hicieron difícil poder cambiar su alimentación.

“A mí me encantaba comer frijoles y arroz, la harina me hace mucho daño, la tortilla, yo comía hasta 10 tortillas por día, fue un problema grande, el pan dulce, batallé mucho para alejarme de todo eso”, agregó.

Desde hace 20 meses pasa casi todo el día en su habitación, vigilado por una cruz religiosa, entre múltiples medicamentos, un teléfono, algunos alimentos y hasta un megáfono para pedir auxilio cuando se queda solo, y es que ya fue víctima de la delincuencia en un par de ocasiones.

“Se metieron yo estando aquí adentro, me cortaron las líneas telefónicas y todo, no pude comunicarme con nadie y me robaron muchos aparatos y un poco de dinero que tenía y a partir de entonces me compraron el megáfono para poder gritar y pedir ayuda con la sirena a los vecinos”, compartió.

Juan Carrera Ojeda tiene casi la mitad de su vida con diabetes y por ello recomendó a quienes todavía no padecen síntomas graves de esta enfermedad que se atiendan lo antes posible con una persona especializada.

Aunque su calidad de vida se ha visto afectada, él todavía está consciente de que tiene que cuidarse para no empeorar y es que la diabetes no se cura, se controla mediante buenos hábitos para tratar de gozar de una mejor salud con el paso de los años.

Iluminarán de azul el Cecut

Para promover una mejor educación sobre este padecimiento, se llevarán a cabo diferentes actividades en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

Hoy en el teatro de la clínica 7 del IMSS en Tijuana se realizará un congreso gratuito para pacientes de diabetes y sus familiares a las 9:00 horas.

A las 18:00 horas en el Centro Cultural Tijuana (Cecut) habrá pláticas sobre los diferentes tipos de diabetes y acercamiento con asociaciones; mientras que a las 20:00 iluminarán de azul la “bola”.

“El azul representa la diabetes por dos motivos, que todos estamos bajo un mismo cielo y en alusión a la bandera de la ONU que significa que todas las naciones estamos unidas contra la enfermedad”, explicó la doctora Liliana Estrada.

Las acciones concluirán el domingo 17 de noviembre por la mañana con una caminata de 5 kilómetros alrededor de la Plaza Monumental, donde habrá mediciones de glucosa y presión.