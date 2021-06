Crea joyas para guardar cenizas de seres queridos

TIJUANA, B.C.- Carolina Meza, comunicóloga y artista visual, emprendió su negocio “Conmigo Siempre Joyería DNA”, el cual se dedica a conservar las cenizas de los seres queridos a través de joyería o piezas decorativas para el hogar.

En 2018 inició su proyecto con la elaboración de bisutería a base de cordón umbilical, leche materna, cabello, pero fue a raíz de la pandemia del coronavirus que aumentó la demanda de la venta de la joyería de ceniza de cremación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Es un tema tabú, es un mercado nuevo, es un mercado que tienes que tratar con respeto, con cuidado, pero la ola de los fallecimientos ha crecido a raíz de toda esta cuestión de la pandemia y la gente tiene otra cultura”, declaró.

Asimismo, consideró que su trabajo aumentó en la pandemia del Covid-19 porque las familias al no poder realizar una ceremonia religiosa, prefieren conservar a sus amados en objetos personales.

La empresaria explicó que los clientes deben llevar una cucharada de cenizas para iniciar el proceso creativo, el cual tarda 24 horas, dependiendo los pedidos.

Así, los seres queridos que se adelantaron en el camino son recordados en gemas, anillos, dijes, piezas para pulsera, entre otros objetos personalizados.

“Yo estuve pensando en cómo hacer para que no cayera el negocio. Desgraciadamente para las familias, porque obviamente trabajar basándote de la muerte no es algo agradable, pero para mi proyecto sí incrementó bastante en la producción y ha ayudado mucho, no tanto el hecho de vender algo, sino de que las personas tuvieran cerca a sus seres queridos”, destacó Carolina.

Al inicio del Covid-19 Meza temió perder su proyecto y con él su fuente y estabilidad económica, por lo que tomó la iniciativa de darle mayor difusión a su trabajo, pese a las críticas.

Resaltó que la base del éxito ha sido ganarse y mantener la confianza de los clientes, quienes se desahogan y platican cómo recuerda a sus familiares fallecidos.

Por ello, la empresaria aconsejó a las futuras colegas tomar en cuenta esas habilidades y arriesgarse a conseguir o no el triunfo.

“Se tomen un tiempo para ellas mismas. Que analicen qué les gustaría hacer, cuál es el ingreso que necesitan en un mes y qué pueden hacer en este momento, a lo mejor pueden hacer una salsita, algo hecho a mano o algo más elaborado si tienes una carrera, un oficio. Para mí nada es imposible”, destacó.