Covid-19: Registra BC 195 casos en 24 horas

MEXICALI, BC.- Para continuar con un semáforo de riesgo epidemiológico bajo, las jornadas de vacunación contra el Covid-19 siguen vigentes en el Estado, enfatizando la aplicación del refuerzo para todas las personas de 18 años en adelante, reiteró el Secretario de Salud, J. Adrián Medina Amarillas.

Se cuenta con el biológico de la marca Astrazeneca para jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas, ya sea que soliciten primera, segunda dosis o el refuerzo de la vacuna; es segura y efectiva para todos, indicó el titular del Isesalud.

Asimismo continúa la aplicación de Pfizer para menores de 12 años con comorbilidades que presenten historial médico, así como adolescentes próximos a cumplir 14 años y hasta los 17 años de edad.

“Las tendencias de la pandemia en la entidad son favorables, pero es fundamental no dejar de vacunarnos, para que en caso de contagios no se presenten casos graves ni saturación hospitalaria, por lo que extiendo la invitación a quienes aún no se acercan, a confiar en la vacuna de Astrazeneca disponible para su protección”, comentó.

Panorama Covid-19

Los especialistas del comité científico informaron que al cierre del 8 de marzo se registraron 195 casos confirmados, de los cuales 109 corresponden a Tijuana, 52 de la capital del Estado, 17 de Ensenada, 10 de Tecate, 5 de San Quintín y 2 de Rosarito. En relación a los fallecimientos se notificaron ocho, de la ciudad de Tijuana se presentaron cuatro, en Mexicali tres y en Ensenada uno.

En las últimas 24 horas se notificaron 286 casos activos; el municipio de Tijuana presenta 104; Mexicali con 76, Ensenada con 65, San Quintín con 32, Tecate 5, Rosarito 3 y San Felipe 1.

Cabe mencionar que la ocupación hospitalaria en casos Covid en la Secretaría de Salud es del 19.56 por ciento y en IMSS del 11.31 por ciento; en relación a las atenciones generales en SSA presenta un 54.49 por ciento y el IMSS es del 58.61 por ciento.

Casos activos de Covid-19

Del total de los 286 casos activos, 224 son ambulatorios, 44 pacientes hospitalizados y 18 requieren de ventilación mecánica.

Del total de casos activos 109 son del sexo masculino y 277 femenino, además, en el rango de edad de 20 a 39 años se reporta 138; le sigue de 40 a 59 años con 77 casos, en mayores de 60 años 38 y de 0 a 19 años presenta 33 casos.

Desde que inició la pandemia, la entidad cuenta con 130 mil 187 casos acumulados por Covid-19; el municipio de Tijuana presenta 51 mil 780, en Mexicali 45 mil 456, en Ensenada 18 mil 743, San Quintín 4 mil 457, Tecate 4 mil 681, Rosarito 3 mil 826 y San Felipe 1 mil 244. En los decesos acumulados se tiene un total de 11 mil 979.