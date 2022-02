Covid-19: Necesario vacunarse para que BC siga en semáforo verde

Tijuana, BC.- Es necesario que la población que está dentro de los grupos de edades permitidos se vacunen contra el Covid-19 para que Baja California se mantenga en el color verde del semáforo epidemiológico y la pandemia pueda ser controlada.

Lo anterior lo informó Karla Campos Beltrán, directora del Centro de Salud Tijuana, ubicado sobre la calle 8 y Constitución, en donde se aplican la primera dosis y segundas dosis a las personas que este año cumplan 14.

Asimismo, para los mayores de 18 años y el refuerzo para los mayores de 30 años.

Atienden mil personas al día

Campos Beltrán destacó que al día atienden a mil personas, aproximadamente, pero reconoció que en lo que va de esta semana se notó una disminución, quizá porque algunos adolecentes y jóvenes regresaron a clases presenciales.

Asimismo, dijo que el centro de salud es de fácil acceso tanto en transporte público como particular, por lo que no hay pretexto para no acudir.