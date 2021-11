Covid-19: Lidera BC en casos activos

Baja California desplazó a la Ciudad de México como la Entidad más contaminada a nivel nacional por Covid-19 al registrar 3 mil 258 casos activos en las últimas horas, detallan cifras de las Secretarías de Salud Federal.

En su último reporte agrega que además entre el jueves y el viernes 36 personas perdieron la batalla en el Estado ante la pandemia, mientras que 643 adquirieron la enfermedad.

Con relación de los últimos decesos por Covid-19 en Baja California, Oscar Efrén Zazueta Fierro, jefe Estatal de Epidemiología de Isesalud, detalló que 22 víctimas se registraron en la Capital del Estado y 10 en esta ciudad fronteriza.

Mientras que de los nuevos pacientes de coronavirus 296 son de Tijuana, 187 de Mexicali, 83 de Ensenada, 28 de Tecate, 23 de Playas de Rosarito, 19 de San Quintín y 7 de San Felipe Sobre el panorama de la ocupación hospitalaria, detalló que en las clínicas del sector salud del Estado es de 53 por ciento, mientras que las del IMSS el porcentaje llega al 58.

Respecto de los 3 mil 258 casos activos de Covid-19, Baja California desplazó a la Ciudad de México, donde en el último reporte de las autoridades de Salud se tienen registrados 3 mil 54 incidentes.

Sin embargo, el jefe Estatal de Epidemiología de Isesalud informó que Baja California mudará del color naranja al amarillo en el semáforo epidemiológico a partir del lunes de la próxima semana.

En su informe diario dijo que la medición de riesgo no solo depende de un solo parámetro, sino de al menos de diez mediciones.

Apuntó que la Entidad está muy lejos de lo que se vivió en la primera y segunda ola de Covid-19, por lo que se proyecta el cambio en el color del semáforo.

Respecto de la nueva mutación del virus detectada en sudáfrica, Zazueta Fierro expuso que actualmente no debe ser motivo de preocupación para la población de Baja California.

“Actualmente se están haciendo diferentes estudios básicos para ver el número de mutaciones, que es una de las cosas que preocupa. Pero actualmente no es motivo para que la población se alarme, es algo que todavía no llega a nuestro territorio. Incluso no se ha definido si es más virulenta que la variante Delta; las estimaciones son que no”, declaró.