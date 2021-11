Cotuco pide que turistas utilicen cubrebocas por nueva cepa del Covid-19

Tijuana, BC.- Las autoridades de Cotuco Tijuana pidieron a los turistas locales y extranjeros utilizar el cubrebocas en los espacios públicos para controlar la pandemia del Covid-19, sobre todo porque existe el riesgo de que surjan los contagios de la nueva variante llamada Ómicron, que ya están en Canadá y Sudáfrica, entre otros países.

El presidente del comité, Karim Chalita Rodríguez, reconoció que el visitante extranjero aflojó las medidas preventivas en sus ciudades de origen, por lo que al pasear en esta frontera pretende continuar con esos hábitos, lo que ha provocado conflictos verbales entre los comerciantes.

Si tú vas a Estados Unidos hay mucha gente que no utiliza el cubrebocas, existe la sugerencia en muchos de los comercios que si no estás vacunado, sí te lo pongas. Pero lamentablemente, como nosotros no tenemos un control de quién si está vacunado y quién no, es difícil”, declaró.