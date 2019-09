Coordinación será clave para disminuir homicidios enTij: Jorge Ayón

TIJUANA.- La coordinación con los tres órdenes de gobierno será clave para disminuir los homicidios en Tijuana, aseguró el propuesto a secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alberto Ayón Monsalve.

Tras la presentación del gabinete del ayuntamiento encabezado por Arturo González Cruz, la propuesta para la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguró estar consciente de la problemática que enfrenta Tijuana, especialmente las muertes violentas.

Sin especificar las estrategias o proyectos que se implementarán en materia de seguridad, aseguró que es posible lograr una disminución en ejecuciones.

“Vamos a trabajar a corto, mediano y a largo plazo, vamos a trabajar por la seguridad de los tijuanenses; si es posible (disminuir los homicidios) y vamos a trabajar para poder coadyuvar con esta seguridad los tres ámbitos de gobierno”, apuntó.

Con puestos en la Procuraduría General de la República y en el gobierno de Estado de México, Ayón Monsalve apuntó que sabe de la situación en la que se encuentra Tijuana y que tiene el conocimiento necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Contamos con la experiencia suficiente para llevar a cabo las actividades de seguridad pública y no le vamos a fallar a la ciudadanía de Tijuana; vamos a poner toda nuestra experiencia para lograr que los tijuanenses se desempeñen con seguridad y tranquilidad”, explicó.

El próximo titular de la SSPM informó que, previo a ser considerado para el puesto, ocupó diferentes cargos a lo largo de 35 años.

“Tengo 35 años en el servicio público, tanto como militar como civil, he estado desempeñándome dentro del ejército y fuera he sido director del Centro de Capacitación Policial del Estado de México, fui director de inteligencia en el Estado de México y he sido agregado de PGR y del Centro Nacional de Inteligencia en San Diego, California, por eso la experiencia que tenemos con las autoridades americanas y enlaces de otros países”, manifestó.

Secretario de seguridad pública municipal

Jorge Alberto Ayón Monsalve

Lugar de nacimiento: Querétaro



Fecha: 4 de septiembre de 1969



Alumno del Heroico Colegio Militar



Estado mayor en la escuela Superior de Guerra, con especialidad de diplomado de Estado Mayor y Licenciatura en Administración



Cargos:

-Integrante de la coordinación de Inteligencia del equipo de Campaña para la sucesión presidencial del periodo 2012-2018



-Agregado regional de la Procuraduría General de la República en San Diego, California



-Agregado de Cisen en San Diego, California