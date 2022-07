Convivencia previa de la generación 2022 del Salón de la Fama del Deporte de Tijuana

Tijuana, B.C.- La generación 2022 que será entronizada al Salón de la Fama del Deporte de Tijuana convivieron previo a su ceremonia de inducción del 30 de julio.

Bajo la Torre de Agua Caliente se congregaron deportistas y promotores.

La lista de los entronizados es integrada por el ex futbolista Fernando Arce, el ex liga mayorista José Silva, el torero Ismael Gómez “Mayito”, el ex campeón del mundo en boxeo José “Gallito” Quirino.

Además la voleibolista LizethLópez, Aureliano Noguez, Juan José Gómez, el periodista Carlos Melo, Gina Trujillo e Isabel Ruiz; Armando Molina, Alfredo Escobedo directivo de fútbol americano, los promotores de Boxeo Frank Carrillo, Guillermo Mayen, así como Héctor Dávila impulsor de fisicoconstructivismo.